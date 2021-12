Les relations virtuelles et tendances de rencontres en 2021

En 2021, alors que le monde entier est fermé et les relations personnelles sont en déclin et en chute libre, certains ont profité des tendances de rencontres et les relations virtuelles pour démarrer une aventure avec quelqu’un. Est-ce que ces tendances sont toujours valables en cette fin d’année ? La célèbre application de rencontre « OkCupid » a identifié récemment dans des recherches les tendances intéressantes en matière de rencontres pour guider et accompagner les célibataires dans leur recherche de l’amour ultime. Ces tendances vous seront utiles forcément pour les semaines qui restent, ainsi que l’année 2022 qui s’approche à grands pas.

Voici donc, les conseils ultimes pour avoir plus de chances de réussite dans les relations virtuelles que vous entreprenez.

Préparez-vous pour des rencontres en plein air

Après une longue période de confinement chez soi, les femmes ou les hommes qui recherchent des partenaires cherchent également des expériences à entamer en plein air. Rien de mieux, que de découvrir son prochain partenaire en plein air. 59% du public interrogé par OkCupid dans le monde entier, a déclaré que la période difficile que nous venons de traverser les encourage à commencer à expérimenter des aventures et des rencontres en plein air. 27 % des femmes en Inde, avouent à l’application que les activités plein air auront une grande priorité quand la vie normale reviendra après la pandémie de la COVID-19.

Les relations à distance sont à la mode

Depuis le début de la pandémie, tout le monde s’est réfugié dans son domicile. Les célibataires ont commencé à expérimenter des rencontres virtuelles dans le monde entier en choisissant des paramètres de localisation un peu plus « internationaux ». Les conversations transfrontalières par exemple, ont réalisé un grand rebond de 50 %. Pour OkCupid, plus de 1,5 million de personnes ont admis être ouverts, pour une relation à distance. Que cela soit transfrontalier ou dans le grand international.

De manière similaire que notre consommation de contenu d’adulte, ou de vidéos Porno HD, le côté international ou exotique n’a plus de secret pour nos habitudes et nos préférences personnelles.

Prenez le temps de savourer

Alors que tout le monde est coincé chez lui, OkCupid a constaté une augmentation dans la tendance de rencontres du « slow dating ». C’est un mélange de conversations profondes, et de romance à travers des rencontres et des relations virtuelles. En effet, 84 % des utilisateurs dans l’application affirment qu’il est important d’avoir une connexion émotionnelle avant de passer à une rencontre physique. En Inde, 38 % des utilisatrices avouent vouloir aller plus lentement, et ainsi augmenter les interactions virtuelles. Ces confirmations, concernent également le monde postpandémique après la fin des confinements dictées dans plusieurs pays.

Finalement, n’oubliez pas d’être vous-même, et de vous laisser tenter par les relations virtuelles et tout ce qu’elles peuvent apporter de positif, et de reposant dans votre vie de tous les jours. Il est important de profiter des moyens technologiques que nous possédons aujourd’hui, afin de nous assurer de la connexion existante avec la personne en face dans l’autre écran. Cependant, les liens physiques restent importants et essentiels pour franchir le cap et ainsi, continuer l’aventure avec la même personne.